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Общество11 августа 2022 10:15

Валерий Лидин провел рабочую встречу с членами делегации из Нижегородской области

Гости прибыли в регион, чтобы ознакомиться с работой пензенских сельхозпредприятий
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Накануне нижегородцы уже посетили завод по глубокой переработке индейки ГК «Дамате» в Нижнеломовском районе и посевные площади СХП «Каменское». Сегодня члены делегации встретились с председателем Законодательного Собрания области Валерием Лидиным.

- В нашем регионе реализуется ряд крупных проектов. Предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты, предоставляются налоговые льготы. Это позволяет открывать в области новые предприятия и создавать новые рабочие места. С начала года субсидии на поддержку получили 227 сельскохозяйственных предприятий, - отметил спикер регионального парламента.

В качестве сувенира нижегородским коллегам спикер регионального парламента Валерий Лидин вручил недавно изданную книгу о Законодательном Собрании Пензенской области, где обобщены материалы за весь 28-летний период существования представительного органа.