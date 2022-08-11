ВТБ в Пензенской области в июле нарастил объем выдач кредитов наличными на 20%

В июле клиенты ВТБ в Пензенской области увеличили спрос на кредиты наличными до 243 млн рублей, что на 20% превышает показатель июня этого года. Всего по итогам работы в январе-июле банк предоставил жителям региона 2,8 тыс. потребительских кредитов на сумму, превышающую 1,3 млрд рублей.

Продажи в данномсегменте розничного кредитования растут в регионе третий месяц подряд. Начиная с мая ежемесячно объем выдачкредитов наличными ВТБ в Пензенской областиувеличивается в среднем на 45%.

«На фоне поэтапного снижения ключевой ставки и улучшения условий по кредитам,начиная с мая,активность заемщиков в Пензенской области динамично растет. Объем выдач потребительских кредитов ВТБ в июле не достиг рекордных показателей февраля, но при этом он сопоставим с итогами работы банка в регионе в январе этого года. По нашим прогнозам, во втором полугодии рынок розничного кредитования сохранит высокий потенциал роста. При этом уже сейчас мы отмечаем высокий спрос на программы рефинансирования, которые позволяют нашим клиентам заметно снизить свою долговую нагрузку», -прокомментировал управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай.

С 1 августа ВТБ запустил программу рефинансирование потребительских кредитов. Предложение позволит заемщикам, получившим средства в период высоких ставок, снизить свою платежную нагрузку в 1,5-2 раза. Ставка по продукту на сумму от 30 тыс. до 7 млн рублей составит от 5,4% с учетом дисконта при подаче заявки онлайн и оформления страхования. Воспользоваться программой можно на срок от 6 до 84 месяцев.