В Мордовии осуждены двое мужчин, похитивших у местной жительницы овцу

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Обнаружив пропажу, 46-летняя женщина обратилась в полицию.

Сотрудниками уголовного розыска ранее судимые подельники были задержаны в кратчайшие сроки. Свою вину они признали полностью. Ущерб, причиненный местной жительнице, составил 6 тысяч рублей.

Собранные Следственными органами ОП №9 (по обслуживанию Инсарского района) ММО МВД России «Ковылкинский» доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 26-ти и 27-летнего местных жителей, признанных виновными в совершении кражи.

Кроме того, один из осужденных на следующий день после совершенного преступления в состоянии алкогольного опьянения угрожал убийством своей сожительнице и ударил ее ногой по лицу, причинив физическую боль. Ранее он был подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние.

Приговором суда одному из фигурантов за совершение кражи назначено наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Его подельнику за хищение овцы и угрозу убийством – лишение свободы сроком 1 год 3 месяца условно с испытательным сроком 2 года.