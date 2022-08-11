В Пензе установлены злоумышленники, похитившие из автомашины пневматическую винтовку

В отдел полиции №2 УМВД России по г. Пензе обратился местный житель 1960 года рождения. Мужчина рассказал, что забыл закрыть автомобиль, из которого была похищена пневматическая винтовка стоимостью 6000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска были установлены двое местных жителей 1967 и 1982 годов рождения, причастные к совершению данного преступления. Злоумышленники дали признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.