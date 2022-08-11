Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 августа 2022 5:37

В Пензе установлены злоумышленники, похитившие из автомашины пневматическую винтовку

Ими оказались два местных жителя, которые дали признательные показания
Виктор ВИКТОРОВ

В отдел полиции №2 УМВД России по г. Пензе обратился местный житель 1960 года рождения. Мужчина рассказал, что забыл закрыть автомобиль, из которого была похищена пневматическая винтовка стоимостью 6000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска были установлены двое местных жителей 1967 и 1982 годов рождения, причастные к совершению данного преступления. Злоумышленники дали признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.