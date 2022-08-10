В Пензенской области проходит финал Спартакиады учащихся России по триатлону

Фото: Андрей Демин

В церемонии открытия соревнований приняли участие первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, министр физической культуры и спорта Евгения Бочкарева, глава администрации Мокшанского района Николай Тихомиров.

«Добрый день, уважаемые участники, - приветствовал спортсменов Олег Ягов. - Мы рады, что, спустя продолжительное время, триатлон вновь вернулся на пензенскую землю. Желаю всем участникам финала удачи, пусть победит сильнейший».

В первый день юноши и девушки боролись за медали в спринте: на первом этапе – плавание на полкилометра, на втором – 13-километровая велогонка, на третьем – забег на 3,5 километра. По итогам первого дня соревнований спортсменка Пензенской области Анастасия Носкова завоевала бронзовую медаль Спартакиады.

Во второй соревновательный день состоится эстафетная гонка, в которой за каждую команду выступят по двое юношей и две девушки. Каждому участнику на своем этапе нужно будет проплыть 250 м, проехать на велосипеде 6,5 км и пробежать 1,7 км.