Валерий Лидин представил книгу о становлении пензенского парламентаризма

Накануне в большом зале регионального парламента собрались все, кто стоял у истоков формирования нового представительного органа государственной власти в нашей области 28 лет назад. С того времени депутатами Законодательного Собрания стали 180 человек. Семеро из них избирались в течение четырех созывов.

- Богатая история пензенского парламентаризма вошла в данную книгу. Проделана колоссальная работа. Обобщен огромный объем информации, найденной в государственных и личных архивах, отсмотрено более 16 тысяч фотографий, приведены воспоминания многих известных людей Пензенской области и самих депутатов, - отметил Валерий Лидин, рассказывая собравшимся об издании.

Работа над книгой заняла более полутора лет. В ходе презентации экземпляры издания получили депутаты первых пяти созывов, а также члены семей уже скончавшихся парламентариев.Завершая встречу, Валерий Лидин подчеркнул, что летопись регионального парламента получит каждый депутат.