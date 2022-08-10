В Мордовии сотрудник открыл огонь из ружья по автомобилю начальника

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Следствием ОП №4 УМВД России по го Саранск окончено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Лямбирского района, обвиняемого в умышленном повреждении чужого имущества.

Утром 30 мая текущего года между мужчинами произошел конфликт, причиной которого стало решение начальника о переводе сотрудника на менее оплачиваемую работу.

В тот же день он, написав заявление об увольнении по собственной инициативе, решил выместить свою обиду.

На машине, за рулем которой находился его сын, не знавший о намерениях отца, они подъехали к месту, где был припаркован автомобиль «Nissan Qashqai» бывшего руководителя.

С заднего сидения через открытое окно из охотничьего ружья «ТОЗ-87» 12 калибра, мужчина четыре раза прицельно выстрелил в автомобиль потерпевшего. Два боеприпаса были снаряжены картечью, два других – пулями.

При этом реально была создана опасность для жизни и здоровья людей, находящихся внутри складского и офисного помещений, расположенных на данной территории. После чего стрелявший скрылся с места совершения преступления.

От действий обвиняемого на автомобиле потерпевшего образовались многочисленные повреждения. Ущерб составил более 430 000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска злоумышленник был задержали 3 июня, в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.