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Общество10 августа 2022 10:48

Правительства Пензенской области и Санкт-Петербурга договорились о сотрудничестве

Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Олег Мельниченко
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: страница Олега Мельниченко в социальной сети «ВКонтакте»

Фото: страница Олега Мельниченко в социальной сети «ВКонтакте»

После подписания соглашения наш регион будет сотрудничать с Санкт-Петербургом в торгово-экономической, научной и других сферах.

«К этому событию мы готовились долго. Наши регионы связывает большая история, и пришло время написать ее новую главу. В начале XX века пензенский помещик и предприниматель Владимир Воейков наладил поставки к императорскому двору минеральной воды из источника в Пензенской губернии. И сегодня наши предприниматели готовы возродить традицию поставок в город на Неве пензенских товаров», - подчеркнул губернатор.