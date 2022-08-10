Правительства Пензенской области и Санкт-Петербурга договорились о сотрудничестве

Фото: страница Олега Мельниченко в социальной сети «ВКонтакте»

После подписания соглашения наш регион будет сотрудничать с Санкт-Петербургом в торгово-экономической, научной и других сферах.

«К этому событию мы готовились долго. Наши регионы связывает большая история, и пришло время написать ее новую главу. В начале XX века пензенский помещик и предприниматель Владимир Воейков наладил поставки к императорскому двору минеральной воды из источника в Пензенской губернии. И сегодня наши предприниматели готовы возродить традицию поставок в город на Неве пензенских товаров», - подчеркнул губернатор.