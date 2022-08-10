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Происшествия10 августа 2022 9:51

В Мордовии устанавливается водитель, совершивший ДТП с двумя погибшими подростками

Пресс-служба МВД Мордовии приводит подробности дорожного происшествия в ночь на 9 августа
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба МВД РМ

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Как уточняется, ДТП в 23:30 на 66 км автодороги «Темников – Барашево – Теньгушево» совершил неустановленный водитель

Управляя мотоциклом «Мотоленд КТ 200А» без г.р.з, по предварительным данным, при движении он не учел скорость к конкретным условиям дорожного движения, не справился с управлением транспортным средством, в результате чего совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

В результате от полученных травм 14-летний и 15-летний подростки скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Водитель устанавливается.