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Происшествия10 августа 2022 9:33

За прошлую неделю жители Пензенской области отдали мошенникам больше восьми миллионов рублей

Сотрудники полиции зарегистрировали 59 преступлений
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Чаще всего жители региона лишались своих денег, желая купить или продать товары через интернет, а также после общения с якобы представителями банков.

Чтобы не стать жертвой обмана, нужно придерживаться простых правил:

- не переходите по ссылкам, которые вам присылают в мессенджерах, письмах и социальных сетях незнакомцы;

- если незнакомый человек, позвонивший вам, просит назвать реквизиты вашей карты, прекращайте разговор;

- мошенники могут взламывать страницы в интернете, поэтому не стоит верить просьбам о помощи, даже если сообщение пришло от вашего родственника или друга – лучше позвоните ему и уточните лично;

- не перечисляйте деньги в качестве предоплаты за товары или услуги в сети Интернет.