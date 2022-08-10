За прошлую неделю жители Пензенской области отдали мошенникам больше восьми миллионов рублей

Чаще всего жители региона лишались своих денег, желая купить или продать товары через интернет, а также после общения с якобы представителями банков.

Чтобы не стать жертвой обмана, нужно придерживаться простых правил:

- не переходите по ссылкам, которые вам присылают в мессенджерах, письмах и социальных сетях незнакомцы;

- если незнакомый человек, позвонивший вам, просит назвать реквизиты вашей карты, прекращайте разговор;

- мошенники могут взламывать страницы в интернете, поэтому не стоит верить просьбам о помощи, даже если сообщение пришло от вашего родственника или друга – лучше позвоните ему и уточните лично;

- не перечисляйте деньги в качестве предоплаты за товары или услуги в сети Интернет.