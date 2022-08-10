ВТБ в Пензенской области увеличил продажи ипотеки более чем на четверть

ВТБ в Пензенской области в июле оформил ипотечных сделокна 232,7 млн рублей, что на 27% выше аналогичного показателя предыдущего месяца. Всего за январь-июль этого года ВТБ в регионе выдал680ипотечных кредитов на сумму, превышающую 1,8 млрд рублей. При этом 65% сделок прошли на льготных условиях.

Значительным спросом у жителей области сейчас пользуются квартиры в новостройках. Их доля в общем объеме выданныхкредитов за первые семь месяцев составила 68%. Две трети сделок на первичном рынке банк провел по основной программе ипотеки с господдержкой – клиенты ВТБ оформилив регионе около 300 льготных кредитов на сумму, превышающую 763 млн рублей.

«Семейной ипотекой» в ВТБ воспользовались более 160жителей Пензенской области, объем сделок составил 506 млрд рублей. Спрос на ипотеку по данной программе в целом по стране вырос даже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – почти в четыре раза. В июле ВТБ запустил собственную программу поддержки многодетных семей, которые могут оформить в банке жилищный кредит всего под 3%. За первый месяц сделки на общую сумму 625 млн рублей прошли в 45 регионах, в том числе в Пензенской области.

Чтобы помочь заемщикам снизить финансовую нагрузку по ранее оформленным кредитам по высоким ставкам ВТБ летом перезапустилрефинансирование ипотеки. В Пензенской области банк провел таких сделок на сумму 33,3 млн рублей. В настоящее время ставка по программе рефинансирования ВТБ составляет 9,9%.

«После поэтапного снижения ставок,в июле в Пензенской области спрос на ипотеку в ВТБ вырос по сравнению с предыдущим месяцем более, чем на четверть. При этом, мы отмечаем, что существенное улучшение условий по собственным ипотечным программам банков позволило перезапустить рынок вторичного жилья. Увеличивается в общем числе выдач и доля рефинансирования ипотеки: клиенты, оформившие весной жилищные кредиты по рекордновысоким ставкам, активно пользуются возможностью снизить свою платежную нагрузку», - прокомментировал управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай.

В целом по стране за январь-июль ВТБ выдал более 112 тысяч ипотечных кредитов на 510 млрд рублей. Чаще всего заемщики оформляли кредиты в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (51,5 млрд рублей), а также в Краснодарском крае (24,9 млрд), Республике Татарстан (21,1 млрд) и в Новосибирской области (14,9 млрд).