Труппа Пензенского драматического театра собралась после летнего отпуска

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Художественный руководитель театра, заслуженный артист России Сергей Казаков и временно исполняющий обязанности директора Александр Минаев рассказали актёрам о ближайших планах на предстоящий юбилейный 230-й сезон.

Он откроется 8 сентября прошлогодней премьерой «Мёртвые души» по поэме Николая Гоголя в инсценировке Михаила Булгакова. А первой премьерой сезона в конце сентября станет спектакль «Театр» по роману Сомерсета Моэма - бенефис заслуженной артистки России Натальи Старовойт. Репетиции под руководством московского режиссера Алины Кушим идут с мая нынешнего года.

В сентябре театр собирается в Саранск на межрегиональный фестиваль «Худсовет» со спектаклем «С училища» по пьесе Андрея Иванова.

В октябре должна выйти еще одна премьера - «На бойком месте» по пьесе Александра Островского, которую к 200-летию со дня рождения драматурга ставит Кирилл Заборихин. Он же выпустит к Новому году детский спектакль по мотивам сказки Андерсена «Дюймовочка».

Сергей Казаков официально представил коллективу молодых актёров Андрея Кулаева и Романа Романькова, приехавших в Пензу из городов Кимры Тверской области и Лысьва Пермского края.

Общее собрание всего коллектива театра с участием сотрудников производственных, технических и административных подразделений состоится через две недели.