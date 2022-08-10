В Пензе 38-летний мелкий хулиган ударил полицейского кулаком в грудь

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Противоправные действия мужчины сотрудником полиции были пресечены. Для дальнейшего разбирательства правонарушитель был доставлен в отдел полиции.

По указанному факту следственным отделом по Железнодорожному району Пензы СУ СК РФ по Пензенской области в отношении мужчины, 1984 года рождения, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.