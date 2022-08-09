Пензенцев приглашают на областной праздник православной культуры «Спас»

В рамках праздника будет работать выставки, ярмарка, фотозоны и Аллея мастеров. В начале мероприятия пройдет церемония награждения пензенцев, внесших особый вклад сохранение духовно-нравственных традиций Сурского края. После этого на сцене начнутся выступления местных коллективов.

В рамках праздника в этот день в Губернаторском доме пройдет научно-просветительская конференция «Меценаты прошлого. Великая благотворительница М.М. Киселева и развитие современной благотворительности в регионе».

Завершит празднование Спаса III Международный межъепархиальный фестиваль колокольного звона «Нести благую весть», в котором примут участие звонари из Республики Беларусь и разных городов России.

Начало праздника – в 11:00.