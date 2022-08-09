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Общество9 августа 2022 11:34

На ремонт Музея братьев Мозжухиных в Кондоле выделили 11 миллионов рублей

Соответствующую задачу ранее поставил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

По словам руководителя региона, память о выдающихся земляках необходимо беречь.

- Братья Мозжухины были известны на весь мир. Их дом-музей в Кондоле - лишь малая часть биографии Ивана Ильича Мозжухина, связанная с детскими впечатлениями великого актера немого кино. Мы обязаны сохранить его.

Музей братьев Мозжухиных располагается в здании Кондольского досугового центра. Выделенные из бюджета средства помогут сделать ремонт, заменить окна и двери. Работы планируется завершить до конца текущего года.