На ремонт Музея братьев Мозжухиных в Кондоле выделили 11 миллионов рублей

По словам руководителя региона, память о выдающихся земляках необходимо беречь.

- Братья Мозжухины были известны на весь мир. Их дом-музей в Кондоле - лишь малая часть биографии Ивана Ильича Мозжухина, связанная с детскими впечатлениями великого актера немого кино. Мы обязаны сохранить его.

Музей братьев Мозжухиных располагается в здании Кондольского досугового центра. Выделенные из бюджета средства помогут сделать ремонт, заменить окна и двери. Работы планируется завершить до конца текущего года.