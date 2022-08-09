Отец и 14-летний сын утонули в реке Мокша в Теньгушевском районе Мордовии

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

ЧП произошло днём 8 августа возле деревни Баево.

По предварительным данным, мужчина с мальчиком находились в воде, когда начали тонуть и оба ушли под воду.

Поисковые работы продолжаются до настоящего времени.

По данному факту Темниковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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