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Происшествия9 августа 2022 7:36

Отец и 14-летний сын утонули в реке Мокша в Теньгушевском районе Мордовии

О произошедшем сообщил младший сын, который находился вместе с ними на водоеме
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

ЧП произошло днём 8 августа возле деревни Баево.

По предварительным данным, мужчина с мальчиком находились в воде, когда начали тонуть и оба ушли под воду.

Поисковые работы продолжаются до настоящего времени.

По данному факту Темниковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Уважаемые отдыхающие! Будьте внимательны при нахождении на водоёмах, соблюдайте правила безопасности!