В Пензенской области на турбазе «Чистые пруды» будет ограничено движение транспорта

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

С 10 по 11 августа в Пензенской области на территории базы отдыха «Чисты пруды» (Мокшанский район) состоится финал Спартакиады учащихся России по триатлону. В Пензенскую область приедут сильнейшие спортсмены из более 15 регионов. За победу будут бороться около 100 атлетов.

Программа соревнований. 10 августа: 09:50 – церемония открытия; 10:15 – старт девушек; 12:15 – старт юношей.

11 августа: 10:00 – старт эстафеты; 12:30 – церемония награждения.

В связи с проведением соревнований движение автотранспорта на туристической базе и прилегающей к ней территории будет ограничено. 10 августа – с 9:00 до 15:00 часов. 11 августа – с 9:00 до 12:00 часов.

Приносим свои извинения и просим учесть эти обстоятельства при планировании дней с 10 по 11 августа.