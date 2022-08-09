В пензенскую больницу № 6 имени Г. А. Захарьина поступили многофункциональные кровати

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

В рамках нацпроекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в отделение нейрореанимации клинической больницы № 6 имени Г.А. Захарьина поставлены 3 медицинские функциональные кровати DHC. Стоимость закупленных единиц нового оборудования более 1 млн рублей.

Прежние кровати передадут в иные отделения больницы, где многофункциональность кроватей не так важна.

«Мы сами выбирали в отделение кровати именно такой комплектации, - поясняет заведующая отделением нейрореанимации Оксана Кудашова. - Их отличает то, что все части подвижны. Пациента можно поднять на определённую высоту, чтобы персоналу было удобно выполнять манипуляции. Кроме того, мы можем перевозить пациентов в случае необходимости проведения исследований. И, кстати, здесь есть рентгепрозрачная зона, что позволяет делать рентгеновский снимок, не перекладывая больного».

В комплекте с кроватью идет столик, который регулируется по высоте. Есть дополнительный валик для смены положения тела пациента.

Управление кроватью производится 4-мя дублирующими друг друга пультами. Два внешних и два встроены в бортик кровати. Сам пациент может управлять положением тела и пригласить при необходимости медицинский персонал. Важно наличие стойки для крепления капельниц.

В ближайшее время кровати будут обработаны и введены в эксплуатацию. Для качественного оказания помощи это, безусловно, важно как для врачей, так и самих пациентов