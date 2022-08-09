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Происшествия9 августа 2022 5:02

Путешественнице по магазинам с найденной картой грозит до шести лет лишения свободы в Пензе

О пропаже банковской карты и оплате ею неизвестным лицом покупок в отдел полиции №1 УМВД России по г. Пензе сообщила женщина 1989 года рождения
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Полицейские получили объяснения, осмотрели место происшествия, изъяли запись с камер видеонаблюдения в одном из магазинов города, где была проведена оплата похищенной картой.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена местная жительница 1980 года рождения, подозреваемая в совершении преступления.

Женщина призналась в содеянном и пояснила, что карту она нашла и воспользовалась ей, оплатив покупки в магазинах.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.