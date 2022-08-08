Пензенская спортсменка завоевала «бронзу» XI летней Спартакиады учащихся по велоспорту BMX

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Перед заездом спортсменов поприветствовал первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Эдуард Копылов:

- Вы прошли сложный отбор. Благодаря этому сегодня здесь собрались сильнейшие спортсмены. Желаю вам удачи!

По итогам соревнований среди девушек первое место заняла Анастасия Бондарева, на втором Софья Ситникова-Рыхлицкая из Иркутской области, на третьем – пензячка Авелина Комарова.

Среди юношей весь пьедестал заняли спортсмены из столицы: Данила Штельман, Даниил Кузнецов и Георгий Стефанович.

В командном зачете сборная Пензенской области оказалась на четвертом месте.