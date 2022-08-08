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Дом. Семья8 августа 2022 14:15

В Пензенской области спасли птенца аиста, выпавшего из гнезда

Возвращать бедолагу на место пришлось с помощью подъемника
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

Пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

Выпавшего из гнезда аистенка в минувшую пятницу заметили жители села Рощино Сердобского района. Неравнодушные граждане позвонили в региональное министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования и сообщили о ситуации.

Выехавшие на место специалисты охотуправления поймали птицу и с помощью автовышки вернули его в гнездо.

Белый аист находится в Красной книге Пензенской области. За уничтожение видов, занесенных в нее, полагается суровое наказание – вплоть до уголовной ответственности.