Вынесен приговор жителю Пензенской области, пытавшемуся продать не принадлежащие ему награды

В ходе досмотра правоохранители обнаружили при мужчине две денежные купюры номиналом 1000 рублей каждая и орден Отечественной войны II степени. Гражданин рассказал, что деньги получил в результате продажи еще одной награды – медали «За боевые заслуги». Ее позже также удалось изъять.

Обе награды мужчине не принадлежали. По факту было возбуждено уголовное дело.

Мировой суд Пачелмского района Пензенской области назначил нарушителю наказание в виде судебного штрафа в размере 20 000 рублей.

Кроме этого, суд обязал вернуть медаль «За боевые заслуги» законному владельцу либо его близким родственникам.