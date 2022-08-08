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Экономика8 августа 2022 8:44

В Пензенской области собрали уже больше миллиона тонн зерна

Цифры последних сельскохозяйственных сводок в понедельник, 8 августа, прокомментировал губернатор
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«Сбор зерновых в регионе идёт полным ходом. Пензенские аграрии показывают хорошие результаты - средняя урожайность по области - 47 ц/га», - отметил Олег Мельниченко.

«На текущую дату, по оперативной информации, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Пензенской области уже составил свыше 1 млн тонн», - сообщил руководитель субъекта Федерации.

В этом году сельскохозяйственным товаропроизводителям предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры с площади 858,4 тыс. гектаров.