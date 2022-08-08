В Пензенской области полицейские задержали подозреваемого в совершении грабежа мужчину

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Через несколько дней в ходе проведенных мероприятий сотрудниками уголовного розыска совместно с сотрудниками ГИБДД личность злоумышленника была установлена. Им оказался житель ближнего зарубежья 1989 года рождения. Мужчина дал признательные показания. Подозреваемый задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.