Медики призывают пензенцев ревакцинироваться

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С учетом наблюдаемого роста заболеваемости, важно пройти ревакцинацию, - считает начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека министерства здравоохранения Пензенской области Галина Рожкова.

Для ревакцинации от коронавируса сейчас можно использовать первый компонент «Спутника V», необходимый запас которого имеется в Пензенской области, так как он абсолютно идентичен вакцине «Спутник Лайт».

«Для ревакцинации граждан с ослабленным иммунитетом, лиц старше 60 лет или при наличии тяжелых хронических заболеваний целесообразно использовать двухкратное введение вакцины, как и при первичной вакцинации, для формирования более высокого уровня защитного иммунитета, - поясняет Галина Петровна. Записаться на вакцинацию в Пензенской области можно с помощью нескольких удобных способов:

– на Едином портале государственных услуг; – по единому номеру 122; – через колл-центр ближайшей поликлиники, номера телефонов доступны на официальных сайтах медицинских организаций.