Жители Темникова отметили День города

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

К празднованию Дня города приурочили открытие после благоустройства парка имени Героя Советского Союза С.В. Астраханцева.

Проект был реализован за счёт средств гранта, полученного из федерального бюджета за победу во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Стоимость проекта - 50 млн. рублей. Парк превратился в современную и комфортную для людей зону отдыха.

«Темников давно ждал этого события, - сказал Артём Здунов. - Я очень рад, что в городе появился такой парк, тем более он назван именем нашего героя Сергея Васильевича Астраханцева.

Глава района Олег Николаевич Родайкин большой молодец, что довёл до конца этот проект. В благоустройстве участвовали и жители Темникова. Я вижу, с какой любовью вы всё здесь подготовили, спасибо всем, теперь это наш общий парк!»

Жителей города поздравили также митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, глава Темниковского района Олег Родайкин.

Лучшим работникам района были вручены награды.