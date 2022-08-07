В Саранске задержанный полицейскими таксист признался в краже из незапертой «Газели»

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Отделом дознания ОП №1 УМВД России по го Саранск возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Рузаевского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

24 июня таксист довез клиента до торгового центра на улице Гагарина в Саранске.

На парковке он обратил внимание на автомобиль «Форд Транзит», водитель которого взял из кузова коробки и, не закрыв дверки транспортного средства, зашел в помещение торгового комплекса.

В это время таксист взял два короба с сигаретами и отнес их в салон своего автомобиля. После того, как водитель грузового автотранспорта, не заметив пропажи товара, уехал, подозреваемый с похищенным скрылся с места преступления.

Заявление в полицию от индивидуального предпринимателя о краже товара поступило спустя 3 дня. Ущерб составил около 100 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника, в отделе полиции он признался в содеянном. Часть похищенного изъята. Полицейским фигурант пояснил, что несколько пачек сигарет он использовал сам, часть раздал знакомым.

Расследование продолжается.