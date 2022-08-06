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Происшествия6 августа 2022 14:01

В Мордовии за особо тяжкое преступление мужчина 7 лет проведет в колонии строгого режима

В поселке Комсомольский 28 мая он избил незнакомца, который скончался от тупой закрытой травмы головы
Виктор ВИКТОРОВ

Собранные Чамзинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия доказательства признан судом достаточными для вынесения приговора 22-летнему мужчине, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего.

Согласно заключению судебной медицинской экспертизы, смерть пострадавшего наступила от тупой закрытой травмы головы.

В ходе следствия и судебного заседания вину в совершении инкриминированного деяния мужчина признал полностью.

Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.