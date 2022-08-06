В Мордовии за особо тяжкое преступление мужчина 7 лет проведет в колонии строгого режима

Собранные Чамзинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия доказательства признан судом достаточными для вынесения приговора 22-летнему мужчине, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего.

Согласно заключению судебной медицинской экспертизы, смерть пострадавшего наступила от тупой закрытой травмы головы.

В ходе следствия и судебного заседания вину в совершении инкриминированного деяния мужчина признал полностью.

Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.