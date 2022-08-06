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Общество6 августа 2022 11:23

Мэр Пензы Александр Басенко посетил школу №52

В преддверии нового учебного года в учреждении ведется ремонт
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

К работам подрядчик приступил еще во время учебного года, сосредоточившись на тех, что не мешали процессу обучения. Летние же каникулы стараются использовать по максимуму.

Сейчас рабочие проводят ремонт фасада и кровли здания, а также меняют проводку, приводят в порядок системы отопления и водоснабжения.

- Мы принимаем все меры, чтобы скорректировать процесс - увеличиваем количество людей на объекте. Наша основная задача - достичь тех сроков, которые были обозначены на начальных этапах, - отметил мэр города.

Новый учебный год планируется начать уже в полностью отремонтированной школе.