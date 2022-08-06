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Спорт6 августа 2022 10:49

В Пензе состоялся фестиваль «Активное долголетие»

Активисты из Пензенской области и Республики Мордовия приняли участие в спортивных мероприятиях
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Одним из них стала прогулка с палками для занятий скандинавской ходьбой по городу, совмещенная с экскурсией по главным достопримечательностям Пензы. После этого участники направились на площадь Ленина, где состоялся мастер-класс по игре в городки.

- Это просто замечательное мероприятие. Все эти два дня были наполнены позитивными эмоциями. Мы все в восторге, – поделилась участница из Саранска Вера Саушкина. - Нас научили играть в бильярд, с нами провели занятие по доврачебной помощи. Было очень полезно и весело.

Мероприятие завершилось вручением сертификатов участникам проекта. В церемонии принял участие первый заместитель министра физической культуры и спорта Эдуард Копылов.

- На основе мнений участников фестиваля мы скорректируем и улучшим его в будущем году, - отметил он.

Планируется, что межрегиональный фестиваль осенью продолжится ответным визитом делегации Пензенской области в республику Мордовия.