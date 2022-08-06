В Саранске обнаружили подделку от небрежных фальшивомонетчиков

Сотрудниками УЭБиПК МВД по РМ установлено, что данная купюра поступила в финансовое учреждение от 32-летнего жителя Саранска.

Как отмечает пресс-служба МВД РМ, молодой человек пояснил, что пришел в банк для пополнения своего счета. Через банкомат он внес несколько банкнот, при этом одну пятитысячную купюру аппарат не принял.

С целью установления причины он обратился к сотруднику банка. Полицейским владелец фальшивки не смог пояснить каким образом она у него появилась.

В настоящий момент проводятся оперативно - розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к сбыту подделки.