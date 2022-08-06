В Пензе суд рассмотрит дело крупного мошенника, обманувшего 52 пензенцев на 1,5 миллиона рублей

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По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, с апреля по сентябрь 2021 года фирма злоумышленника под видом организации, осуществляющей банковскую деятельность, предлагала кредиты под небольшой процент.

После подписания договора клиенту сообщалось о сумме одобренного кредита, при этом заемщик должен был перевести на счета кредитора денежные средства от 4 до 17 % суммы, на которую он желал оформить кредит.

После их перечисления клиенту под предлогом имеющейся у него задолженности по иному кредитному договору сообщалось о невозможности выдачи кредита.

Преступными действиями злоумышленника 52-м жителям Пензы и Пензенской области причинен ущерб на общую сумму свыше 1 490 тыс. рублей.

В ходе предварительного следствия вину в совершении преступлений мужчина признал полностью.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд г. Пензы.

Санкция указанного состава уголовно-наказуемого деяния предусматривает наказание до 6 лишения свободы.