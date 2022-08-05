В Пензе задержали курьера, забиравшего деньги у обманутых мошенниками пенсионерок

Десять пензенских пенсионерок стали жертвами мошенников. Схема обмана была простой: мошенники звонили женщинам, представлялись ближайшими родственниками и говорили, что совершили ДТП, выпрашивая после этого деньги, чтобы откупиться и избежать ответственности.

За ними к пенсионеркам приезжал курьер. Его приметы запомнили несколько пострадавших. Ориентировка с ними была разослана правоохранителям, и уже скоро подозреваемого задержали у банкомата в момент, когда он перечислял деньги очередной жентвы своим «работодателям».

Курьер – пензенец 1990 года рождения – рассказал правоохранителям, что на объявление о таком виде заработка наткнулся в интернете. Пенсионеркам он представлялся помощником адвоката, помощником следователя или просто курьером. Полученные деньги переводил на указанные ему счета. За такую работу ему обещали платить 5% от полученных средств – а к тому моменту мошенники сумели получить от своих жертв около двух миллионов рублей.

В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Расследование уголовного дела продолжается.