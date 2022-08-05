В Пензе осужден водитель грузового тягача, наехавший на трех девушек около перехода

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Вечером 10 мая 2021 года водитель грузового тягача с полуприцепом следовал по федеральной трассе М5 «Урал». Проезжая по селу Чемодановка Бессоновского района,подсудимый, увидев пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, стал резко тормозить, однако автомобиль занесло вправо, и он совершил наезд на трех девушек, находившихся на обочине вблизи перехода.

Вследствие нарушенных водителем грузовой автомашины правил дорожного движения двум потерпевшим 2004 и 1990 годов рождения причинен тяжкий вред здоровью, девушка 2005 года рождения от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения. Приговором суда он лишен права управления транспортными средствами в течение 3 лет.

Приговор не вступил в законную силу.