Пензенская областная библиотека им. Лермонтова приглашает любителей астрономии

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

11 августа в Звездном зале Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова состоится лекция «Персеиды – главное сокровище звёздного неба августа».

На мероприятии вы узнаете: - что такое метеорные потоки: как они рождаются, откуда к нам прилетают и почему постоянно навещают землян, одаривая нас одним из самых красивых зрелищ; - откуда пошла традиция загадывать желания, когда падает звезда; - чем отличаются метеориты, астероиды и кометы друг от друга; - как и где наблюдать звездопад; о космических аппаратах, наблюдающих «незваных гостей»

Ждём всех любителей астрономии, взрослых и детей старше 6 лет! Начало мероприятия: 18:00. Адрес: пр-т Строителей, 168а.