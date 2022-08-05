В Пензе за ложь о действиях ВС РФ женщина приговорена к 5 годам лишения свободы условно

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

В марте 2022 года в одном из образовательных учреждений региона женщина в ходе урока сообщила нескольким учащимся заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных Сил при проведении специальной военной операции на территории Украины.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

Собранные следственным отделом по Ленинскому району г. Пенза СУ СК России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жительнице Пензы за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Приговором суда ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Кроме того, приговором суда осужденной запрещено заниматься преподавательской деятельностью в течение 3 лет.

Приговор не вступил в законную силу.