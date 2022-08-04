В Пензенской области пройдет фестиваль «Эряк, Веле, Эряк!»

Фото предоставлено министерством внутренней и информационной политики Пензенской области
Ежегодный фестиваль, который традиционно проходит в конце июля-начале августа в честь сбора урожая, начнется в 11:00
В рамках праздника запланированы:
• работа тематических выставок;
• спортивные состязания «Тюштянь налксемат»;
• дегустация национальной кухни (местные повара порадуют гостей своим национальными блюдами – селянкой и жареной рыбой);
• выступления мордовских творческих коллективов Пензенской области.
Участников мероприятия ждет насыщенная культурная программа.
На празднике выступят коллективы «Мордовочка», «Ялгат», «Умарина», «Лучинушка», Андрей Бочканов и другие исполнители.