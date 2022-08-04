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Звезды4 августа 2022 13:50

В Пензенской области пройдет фестиваль «Эряк, Веле, Эряк!»

Мордовский национально-фольклорный праздник «Эряк, Веле, Эряк!», что переводится, как "Живи, село, живи!" соберет гостей в селе Вышелей Городищенского района в предстоящую субботу, 6 августа
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством внутренней и информационной политики Пензенской области

Фото предоставлено министерством внутренней и информационной политики Пензенской области

Ежегодный фестиваль, который традиционно проходит в конце июля-начале августа в честь сбора урожая, начнется в 11:00

В рамках праздника запланированы:

• работа тематических выставок;

• спортивные состязания «Тюштянь налксемат»;

• дегустация национальной кухни (местные повара порадуют гостей своим национальными блюдами – селянкой и жареной рыбой);

• выступления мордовских творческих коллективов Пензенской области.

Участников мероприятия ждет насыщенная культурная программа.

На празднике выступят коллективы «Мордовочка», «Ялгат», «Умарина», «Лучинушка», Андрей Бочканов и другие исполнители.