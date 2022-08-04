В Пензе более 100 штрафов получили нарушители за парковку на газоне по улице Попова

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Ранее напротив жилого дома № 50 по улице Попова располагалась контейнерная площадка, которая была перенесена в целях рекультивации земельного участка.

Зеленую зону, принадлежащую парку имени В.Г. Белинского, удалось полностью восстановить. Для этого была проведена уборка территории, завезен свежий чернозем и засеяна газонная трава.

Несмотря на то, что парковка на газоне запрещена, автолюбители продолжают оставлять машины в неположенном месте. За последние три дня было выявлено 18 нарушений, всего с мая текущего года их насчитывается более ста.

По поручению главы администрации Пензы Александра Басенко, в целях привлечения нарушителей к ответственности сотрудники администрации Первомайского района начали проводить проверки на улице Попова в ежедневном режиме.

Рейды осуществляются с помощью планшетного компьютера со встроенной системой фиксации административных правонарушений «Дозор-МП».

После выявления нарушения информация направляется в ГИБДД. Завершается процедура штрафом, который получает собственник автомобиля.

Администрация Пензы напоминает, что ответственность за правонарушения предусмотрена статьей 3.4. «Размещение транспортных средств на газоне, а также на детской или спортивной площадке» Закона Пензенской области №1506-ЗПО от 2 апреля 2008 года «Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях». Изменения вступили в законную силу 9 июля 2019 года.

Согласно законодательству парковка на газоне, а также на детской или спортивной площадках влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей, на должностных лиц – от 1000 до 3000 рублей; на юридических лиц – от 5000 до 10000 рублей.