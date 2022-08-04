«ТНС энерго Пенза» провело экологическую акцию

Фото: Пресс-служба компании

В офисах «ТНС энерго Пенза» прошла экологическая акция «Подключи электронную квитанцию – подари жизнь дереву».

Клиенты, подключившие электронную квитанцию при посещении центров обслуживания, получили в подарок уникальные«растущие» карандаши.

У каждого такого карандаша на кончике есть капсула, в которой находятся семена растений. Если карандаш исписался или просто надоел, его можно посадить и вырастить собственное дерево. Вот так обычная канцелярская принадлежность поможет внести вклад в сохранение природы.

Более 61 тысячи пензенцев уже оценили удобство доставки счетов на электронную почту. Подключить электронную квитанцию можно на официальном сайте компании penza.tns-e.ru, в личном кабинете, в мобильном приложении «ТНС энерго», в любом офисе «ТНС энерго Пенза».