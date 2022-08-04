В Мордовии суд рассмотрит дело 11 участников преступного сообщества

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РМ завершено расследование уголовного дела в отношении 11 фигурантов.

В зависимости от роли и участия каждого следствием им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1,2 ст. 210 УК РФ, ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, п.п. «б», «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем; незаконные организация и проведение азартных игр; нарушение авторских прав).

По данным следствия, с декабря 2018 по июнь 2020 соучастники, действуя в составе преступного сообщества, незаконно организовали и проводили азартные игры вне игорной зоны с использованием сети Интернет в нескольких нежилых помещениях на территории Москвы, Мордовии и Пензенской области.

В результате незаконной игорной деятельности обвиняемыми извлечен доход на общую сумму свыше 2-х млн рублей.

Кроме этого, фигурантами нарушены авторские права компании-правообладателя при использовании нелицензированного игрового программного обеспечения. Указанные действия повлекли ущерб компании на общую сумму свыше 9 млн рублей в виде упущенной выгоды.

Созданное преступное сообщество характеризовалось высокой степенью организованности, наличием в его составе руководителей, заранее разработанного плана преступной деятельности, распределения функций между членами сообщества, конспирации.

В рамках расследования уголовного дела следователями проведен значительный объем работы, в том числе: допрошено большое количество свидетелей, изучены изъятые предметы, проведены обыски в местах проживания трех фигурантов, а также в офисных нежилых помещениях; проведен комплекс судебных экспертиз, среди которых компьютерные, компьютерно-технические, лингвистические и др.

В качестве вещественных доказательств к уголовному делу приобщены мобильные телефоны, компьютерная техника, денежные средства, электронные носители информации и другое.

Объем уголовного дела составил 56 томов.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.