В Пензе проведут очистку водоема возле городской больницы №6

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Для обеспечения безопасности населения осуществляется круглосуточный мониторинг объекта, на месте дежурят сотрудники городского управления ГОЧС.

Напомним, что выемка донных отложений не проводилась с момента образования водоема путем строительства узла гидро-технической станции в 1984 году.

После частичного спуска воды работы по расчистке пруда будет курировать министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Их планируется реализовать в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

В целях ускорения выполнения мероприятий рассматривается вопрос применения комбинированной технологии производства работ с использованием как землесосного снаряда, так и экскаваторной техники.

По информации министерства, расчистка пруда от донных отложений позволит активизировать функционирование подводных родников и обеспечить поступление свежей воды. Вследствие чего восстановится водно-воздушный баланс водного объекта, прекратятся происходящие в нем деструктивные процессы.

Улучшится качество воды, уменьшится негативное влияние на экологическую систему водоема на ручье без названия и окружающую среду микрорайона Арбеково.

Несмотря на то, что пруд не является официальным пляжем и купаться здесь запрещено, администрация города Пензы просит жителей Пензы не использовать этот объект в качестве зоны отдыха.