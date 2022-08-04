Прокуратура Мордовии взяла на контроль расследование нападения собаки на малолетнюю девочку

По информации пресс-службы прокуратуры РМ, предварительно установлено, что 01.08.2022 малолетняя девочка, находясь без сопровождения родителей около магазина в с. Александровка Лямбирского района, подверглась нападению собаки, которая не находилась на привязи, не имела намордника или поводка. Ребенку причинены множественные укусы. Девочке оказана медицинская помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Прокуратура Лямбирского района проверит причины, условия и все обстоятельства произошедшего. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Проводимая по данному факту процессуальная проверка, а также проверка исполнения федерального законодательства взяты на контроль прокуратуры республики.