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Происшествия4 августа 2022 5:42

В Пензенской области суд рассмотрит дело о незаконном изготовлении гладкоствольной винтовки

Прокуратура Белинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимого 35-летнего жителя района
Виктор ВИКТОРОВ

Органом предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия).

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, в октябре 2021 г. злоумышленник, не являясь официальным владельцем и не имея разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия, на территории своего домовладения незаконно изготовил из подручных материалов гладкоствольное оружие по типу однозарядной винтовки с продольно скользящим затвором.

Вину в преступлении обвиняемый признал и пояснил, что изготовил оружие для личного пользования.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Белинский районный суд.