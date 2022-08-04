В Пензенской области суд рассмотрит дело о незаконном изготовлении гладкоствольной винтовки

Органом предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия).

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, в октябре 2021 г. злоумышленник, не являясь официальным владельцем и не имея разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия, на территории своего домовладения незаконно изготовил из подручных материалов гладкоствольное оружие по типу однозарядной винтовки с продольно скользящим затвором.

Вину в преступлении обвиняемый признал и пояснил, что изготовил оружие для личного пользования.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Белинский районный суд.