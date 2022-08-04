Житель села Слаим в Мордовии вырастил в огороде мак

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По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства», возбуждено уголовное дело.

Полицейские изъяли с приусадебного участка владельца 41 куст мака. Результаты исследования подтвердили, что растение содержит наркотическое средство «морфин» массой 132,2 грамма.

57-летний мужчина пояснил, что выращивал мак для использования исключительно в кулинарных целях.

В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Расследование уголовного дела продолжается.