В Кузнецком районе обнаружены следы бурого медведя

Фото: Пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

Бурый медведь – вид, нехарактерный для нашего региона, однако последние года четыре в Пензенской области иногда обнаруживают следы его пребывания.

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона напоминает о правилах безопасности при посещении лесов: старайтесь держаться открытых мест и избегать густых зарослей. Так обнаружить зверя вы сможете издалека.

Бурый медведь всеяден, преимущественно предпочитает растительную пищу – ягоды, желуди, коренья.