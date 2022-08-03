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Общество3 августа 2022 14:01

В Кузнецком районе обнаружены следы бурого медведя

Отпечатки лап на песке был найден рядом с селом Сурмино в начале этой недели
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: Пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

Фото: Пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

Бурый медведь – вид, нехарактерный для нашего региона, однако последние года четыре в Пензенской области иногда обнаруживают следы его пребывания.

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона напоминает о правилах безопасности при посещении лесов: старайтесь держаться открытых мест и избегать густых зарослей. Так обнаружить зверя вы сможете издалека.

Бурый медведь всеяден, преимущественно предпочитает растительную пищу – ягоды, желуди, коренья.