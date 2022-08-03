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Общество3 августа 2022 12:05

Владимир Мамонтов назван Союзом журналистов РФ легендой российской журналистики

От имени коллег и читателей «Комсомольской правды» в Пензе» поздравляю нашего друга, автора и соучредителя Владимира Мамонтова, многие годы отработавшего в «Комсомолке», ныне - генерального директора радиостанции «Говорит Москва»
Источник:kp.ru
Фото: архив редакции

Фото: архив редакции

Полку легенд отечественной журналистики от «Комсомолки» прибыло. Ранее этого звания был удостоен главный редактор и издатель газеты Владимир Сунгоркин.

Его легендарность и вовсе стала всенародной после попадания главреда в санкционный список ни много ни мало за то, что он возглавляет любимую газету Владимира Путина.

Та еще формулировка англосаксов – не знаешь, огорчиться или налить стакан водки.

Сунгоркин, наверняка, заметил философски: «Это пострашнее «Фауста» Гете».

А я поздравляю вас, легендарные наши!

От имени коллектива Медиагруппы «Комсомольская правда» в Пензе

Виктор Баязитов