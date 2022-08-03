Владимир Мамонтов назван Союзом журналистов РФ легендой российской журналистики

Фото: архив редакции
Полку легенд отечественной журналистики от «Комсомолки» прибыло. Ранее этого звания был удостоен главный редактор и издатель газеты Владимир Сунгоркин.
Его легендарность и вовсе стала всенародной после попадания главреда в санкционный список ни много ни мало за то, что он возглавляет любимую газету Владимира Путина.
Та еще формулировка англосаксов – не знаешь, огорчиться или налить стакан водки.
Сунгоркин, наверняка, заметил философски: «Это пострашнее «Фауста» Гете».
А я поздравляю вас, легендарные наши!
От имени коллектива Медиагруппы «Комсомольская правда» в Пензе
Виктор Баязитов