Владимир Мамонтов назван Союзом журналистов РФ легендой российской журналистики

Фото: архив редакции

Полку легенд отечественной журналистики от «Комсомолки» прибыло. Ранее этого звания был удостоен главный редактор и издатель газеты Владимир Сунгоркин.

Его легендарность и вовсе стала всенародной после попадания главреда в санкционный список ни много ни мало за то, что он возглавляет любимую газету Владимира Путина.

Та еще формулировка англосаксов – не знаешь, огорчиться или налить стакан водки.

Сунгоркин, наверняка, заметил философски: «Это пострашнее «Фауста» Гете».

А я поздравляю вас, легендарные наши!

От имени коллектива Медиагруппы «Комсомольская правда» в Пензе

Виктор Баязитов