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Здоровье3 августа 2022 6:24

В Пензенской области продолжается вакцинация населения против коронавирусной инфекции

В регион поступила очередная партия двухкомпонентной вакцины «Спутник V» в количестве 50 тысяч комплектов
Источник:kp.ru
Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

«Предстоящий осенне-зимний период традиционно связан с подъемом уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе и новой коронавирусной инфекцией. Пройти вакцинацию и ревакцинацию сейчас – значит быть уверенным в своем иммунитете при любой эпидемиологической обстановке», - отмечает начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека министерства здравоохранения Пензенской области Галина Рожкова.

Напомним, всего в Пензенской области организовано 75 пунктов вакцинирования против новой коронавирусной инфекции. Запись на вакцинацию доступна на Едином портале госуслуг.