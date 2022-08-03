В Пензенской области продолжается вакцинация населения против коронавирусной инфекции

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

«Предстоящий осенне-зимний период традиционно связан с подъемом уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе и новой коронавирусной инфекцией. Пройти вакцинацию и ревакцинацию сейчас – значит быть уверенным в своем иммунитете при любой эпидемиологической обстановке», - отмечает начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека министерства здравоохранения Пензенской области Галина Рожкова.

Напомним, всего в Пензенской области организовано 75 пунктов вакцинирования против новой коронавирусной инфекции. Запись на вакцинацию доступна на Едином портале госуслуг.