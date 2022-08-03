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Происшествия3 августа 2022 5:36

К году лишения свободы приговорен 27-летний пензенец за причинение смерти по неосторожности

В ходе конфликта 5 декабря 2021 года вблизи дома по улице Ново-Казанской в Пензе после толчка осужденного при падении потерпевший ударился головой об асфальт
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

От открытой черепно-мозговой травмы он скончался в машине скорой помощи.

Собранные следственным отделом по Железнодорожному району Пензы СУ СК России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 27-летнему жителю Пензы за причинение смерти по неосторожности незнакомому мужчине (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Приговор не вступил в законную силу.