К году лишения свободы приговорен 27-летний пензенец за причинение смерти по неосторожности

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

От открытой черепно-мозговой травмы он скончался в машине скорой помощи.

Собранные следственным отделом по Железнодорожному району Пензы СУ СК России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 27-летнему жителю Пензы за причинение смерти по неосторожности незнакомому мужчине (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Приговор не вступил в законную силу.