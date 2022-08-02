В Пензе полицейские разыскивают неизвестного мужчину

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Сотрудниками отдела полиции №4 УМВД России по г. Пензе разыскивается неизвестный мужчина, в отношении которого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б, в» ч.2 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Днём 4 июля 2022 года злоумышленник проник в раздевалку организации, расположенной на ул. Калинина Пензы, где в шкафу обнаружил портфель с денежными средствами в размере 30 000 рублей. Забрав деньги, он покинул здание.

Сотрудники полиции обращаются с просьбой сообщить любую имеющуюся информацию о разыскиваемом в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части УМВД России по Пензенской области 8-(8412)-56-31-11 и 59-10-10 или 102 с мобильного телефона федеральных операторов сотовой связи.