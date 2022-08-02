Глава региона провел рабочую встречу с Председателем Высшего Совета ВАРМСУ

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Открывая деловое общение, губернатор, который также является Первым заместителем Председателя Высшего Совета ВАРМСУ подчеркнул особую роль органов муниципального уровня в работе по повышению качества жизни граждан на местах.

«Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления – это авторитетная организация, которая занимается развитием местных инициатив на территории Российской Федерации», - констатировал Олег Мельниченко.

«Я знаю, что сейчас широко обсуждаются изменения в законодательстве, по факту – это новый закон, который в настоящее время разработан.

И для нас – для Пензенской области очень важно, чтобы этот закон был хорошо экспертами проработан, чтобы он давал возможность дальнейшего развития имеющегося у органов местного самоуправления потенциала», - пояснил руководитель субъекта Федерации.

Председатель Высшего Совета ВАРМСУ, член Комитета Госумы РФ по экономической политике поблагодарил главу Пензенской области за совместную работу, выразил уверенность в её продолжении.

«Мы с Вами вместе поднимали важные для органов местного самоуправления вопросы. Я очень Вам благодарен за то, что результатом нашего сотрудничества становились конкретные изменения и решения», - уточнил глава Высшего Совета ВАРМСУ.

«Что касается нового закона, надо его дорабатывать с учётом обсуждений, мнений экспертов и принимать правильное решение», - резюмировал он.